В Челнах состоится ярмарка вакансий с участием крупнейших предприятий

В среду, 16 февраля, кадровый центр «Работа России» проведет ярмарку вакансий в выставочном центре «ЭКСПО-КАМА». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Событие состоится при участии представителей кадровых служб 15 крупнейших предприятий Челнов: «Электротранспорта», прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ», Центра обслуживания бизнеса, набережночелнинского филиала «Татнефть-АЗС Центр», фабрики «Акульчев», «Группы Август».

Работодатели предложат вакансии инженера-конструктора, технолога кондитерского производства третьей категории, бухгалтера, ведущего бухгалтера отдела отчетности, ведущего специалиста по охране труда, специалиста отдела технического контроля, инженера-сметчика, повара, кондитера и оператора технологических линий 3-й категории. А также оператора-нарезчика, монтажника, аккумуляторщика, станочника широкого профиля, дежурного ветсанблока, штукатура-маляра, плотника, каменщика, тракториста, укладчика-упаковщика, мастера, кассира на линию раздачи, уборщика производственных и служебных помещений.

Посетители смогут побеседовать с представителями кадровых служб предприятий, получить полную информацию о вакансиях (график и характер работы, квалификационные требования, система оплаты труда).

Кроме того, желающие смогут ознакомиться с выставкой в рамках «Камского промышленного форума-2022», которая будет организована в павильонах выставочного центра. Начало запланировано на 10.00.