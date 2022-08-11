В Челнах на фестивале уличного кино покажут режиссерский дебют Саши Петрова

В августе в Набережных Челнах запланировано несколько масштабных фестивалей, в том числе фестиваль русского рока и всероссийского уличного кино. Об этом на пресс-конференции в исполкоме сообщил начальник Управления культуры Румиль Карамиев.

Всероссийский фестиваль пройдет в завершение лета — 26 и 27 августа. В первый день показы пройдут одновременно на трех площадках города: площади Азатлык, амфитеатре набережной им. Тукая и парке Победы. 26 августа будут представлены внеконкурсные программы и лучшие короткометражки прошлых лет. Начало в 18.00.

27 августа покажут конкурсную программу. Основной день фестиваля пройдет на площади Азатлык. «Зрители увидят режиссерский дебют Саши Петрова — фильм с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой и других известных актеров», — анонсировал спикер. (Александр Петров – российский актер театра и кино. Широкому зрителю известен по таким фильмам как «Обнимая небо», «Метод», «Гоголь», «Т-34», «Лёд», «Текст» и другим – прим. Т-и.).

Традиционно победителя фестиваля 2022 года выберут путем голосования, которое состоится при помощи света фонариков. Начало в 18.00.

Рок-фестиваль, посвященный памяти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, пройдет в это воскресенье, 14 августа на площади Азатлык. Художественным руководителем фестиваля является Евгений Афанасьев.

«Для жителей и гостей города выступят музыкальные группы из Набережных Челнов и районов Республики Татарстан. Фестиваль будет проходить с 15.00 до 21.00», — отметил докладчик.