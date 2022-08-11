В Челнах состоится первый фестиваль татарский культуры с альтернативной музыкой UT FEST

13 августа на площади Азатлык в Набережных Челнах состоится первый городской фестиваль новой татарской культуры UT FEST. Программу мероприятия на пресс-конференции анонсировал один из организаторов фестиваля Шамиль Майлунов.

«Фестиваль проводится впервые. Жители города смогут узнать, что значит новая татарская культура. В программе мероприятия концерт от альтернативной татарской музыки до лейбла Yummy Music. Приедут такие группы, как qaynar, Усала, электронный дуэт Urtic, Juna, „Оммаж“, также легендларная группа Ittifaq, которая после многолетнего перерыва споет свои лучшие песни на нашем фестивале. Закроет концертную программу диджей из Москвы Aman Po-Kaifu. Будет выступление на виниловых пластинках с элементами восточной музыки», — отметил спикер.

С 16.00 до 18.00 будет организована экскурсия для всех желающих в маршрутке от сообщества UrbanTatar и студенческого клуба НГПУ «Урбанистика» на тему «Что такое челнинская маршрутка?», она будет проходить по проспектам города. «Мы специально выбрали маршрутку, чтобы люди могли проникнуться атмосферой», — сказал докладчик.

С 16.00 до 19.00 начнет работу ART LAB. Художники — участники лаборатории презентуют свои работы на тему челнинских маршруток как культурного кода города. Там же можно будет посмотреть выставку и специально выпущенный к фестивалю Zin — сборник комиксов и постеров. На этой же площадке состоится мастер-класс по созданию персонажа от художницы-иллюстратора Элины Павловой (Ratateyka).

Также участие в фестивале примут 11 дизайн-маркетов со всей республики. Здесь можно будет приобрести постеры, авторскую посуду с татарскими фразами от гончарной мастерской, сумки, рюкзаки, книги, сборники татарских комиксов, свечи и мыло, татарские десерты и многое другое.

Помимо этого, на площадке будет работать детская зона, где ребята смогут создать и раскрасить автобус, а также попробовать написать музыку, и фуд-корт со специальным меню. Свои блюда представят сети бистро и кондитерских из Челнов и Казани.

Вход на мероприятие свободный.