В конце августа в Челнах состоится фестиваль цветов «Акварель-2022»

Исполком Набережных Челнов запустил прием заявок на фестиваль цветов «Акварель-2022», который традиционно состоится 30 августа. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Участники смогут посоревноваться в номинациях «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Зеленая стена», «Цветочная колонна или арка», «Вертикальный огород», «Маскарадный костюм», «Королева цветов».

Также с 1 по 17 августа в рамках городского фестиваля состоятся конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению в номинациях «Лучший двор многоквартирного жилого дома», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Цветущий дом», «Лучший цветник».

Принять участие в конкурсе могут все желающие, в том числе индивидуальные предприниматели, коллективы предприятий.

Заявки на участие в конкурсе «Объемная композиция из цветов» принимаются с 1 июня по 2 августа включительно по адресу: Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д.23, кабинет 423, e-mail: ispolkom85@mail.ru.