В Челнах состоится этнофестиваль народного искусства

26 марта в Центральной городской библиотеке Набережных Челнов состоится этнофестиваль народного искусства «Традиции и современность». На мероприятие приглашаются горожане всех возрастов. Данная информация опубликована в официальном паблике во «ВКонтакте».

В рамках фестиваля будет представлен творческий вернисаж художника Хамита Латыпова. Молодежь сможет поучаствовать в исторической реконструкции от военно-исторического клуба «Курултай». Юные челнинцы смогут принять участие в мастер-классах по древним ремеслам и созданию панно из декоративных камней. В течение всего дня будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и многое другое.

С 14.00 до 17.00 будет работать историческая реконструкция от военно-исторического клуба «Курултай», на которой челнинцам расскажут, как жилось людям Волго-Камского региона в средние века, а всем желающим помогут овладеть различными ремеслами и увидеть предметы материальной культуры того времени.

В 14.00 в Малой картинной галерее откроется персональная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Хамита Латыпова, который также известен как мастер резьбы по дереву, графики, рисунка и масляной живописи. Для его мироощущения характерны стремление к национальным истокам, обращение к фольклорному наследию татарского народа.

С 15.00 до 17.00 в арт-пространстве «Народное творчество» художники создадут картины в разных техниках декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут наблюдать весь процесс написания картин. На этой же площадке прозвучат произведения устного народного творчества: песни, стихи, потешки.

С 14.00 до 17.00 народные умельцы города организуют мастер-классы по древним ремеслам, обучат созданию мозаичного панно из декоративных камней «Этноузоры». Также пройдет конкурс художественной фотографии «KitapФешен».

Кроме того, для гостей мероприятия подготовлена зона настольных игр, пазлов.