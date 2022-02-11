В Челнах состоится чемпионат России по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах

В воскресенье, 13 февраля, на стадионе технических видов спорта «Наиком Арена» в Набережных Челнах состоится чемпионат России по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Федерации мотоциклетного спорта РТ Наиль Хуббатуллин.

По словам спикера, это будет очень зрелищное мероприятие. В прошлом году соревнования тоже проводились в феврале при -28 градусах. В этом году прогнозируется всего лишь 5 градусов ниже нуля.

«Мы приглашаем жителей нашего города — любителей технических видов спорта — приехать к нам. У нас трибуны на 6 тыс. зрителей. Есть кафе, где можно погреться, поесть. Есть тюбинг-парк, детские развлечения. В общем, мы делаем большой спортивный праздник. Вы не пожалеете ни одной минуты потраченного времени. Гонщики покажут для вас шикарное зрелище. Вход бесплатный. Парковка большая. Отдохните на свежем воздухе. Ограничений на мероприятия на свежем воздухе нет», — пригласил Наиль Хуббатуллин.

В гонках будут участвовать около 100 профессиональных спортсменов из разных регионов страны, которые стали победителями местных этапов соревнований. В каждом заезде примут участие 15–20 участников. Как пояснил Наиль Хуббатуллин, в рамках чемпионата организатор имеет право провести любительский заезд. Поэтому в соревнованиях поучаствует и челнинская команда непрофессионалов.

«Победителям и призерам вручим шикарные кубки и медали, которые разрабатываем сами. Также есть призовой фонд», — отметил Хуббатуллин.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 11.00.