В Челнах составили антирейтинг предприятий по уплате налогов

В Набережных Челнах сумма задолженности во все уровни бюджетов по состоянию на 1 января составила 3,8 млрд рублей, в том числе в бюджет Республики Татарстан — 819 млн рублей, в городской бюджет — 181 млн рублей. На аппаратном совещании начальник ИФНС России по Набережным Челнам Диана Сагетдинова представила список крупнейших предприятий-должников по налогам.

В первой пятерке оказались компании «Кит Строй», «Ресурс», МПО «Иншаат», «КамгэсЗЯБ» и «Климат». Четыре из них — банкроты. Их долги составили от 51,7 млн до 962,8 млн рублей.

Также в списке попали ТК «Челны-Тракс», «Тат Профресурс», «Ак Барс Металл», «Булгарпиво», «Эпсилон-Лизинг», «Автоэра», Вадим Шелухин, «Камгэсэнергострой», НПО «Интермедиасервис», РСК «Миг».

Сагетдинова отметила, что почти половина совокупной задолженности приходится на налогоплательщиков, находящихся в процедуре банкротства.

Сотрудники ИФНС России по Челнам уже проводят работу по снижению задолженности в тесном взаимодействии с Прокуратурой города.

«Так, с начала года по 24 постановлениям наложен арест на имущества с санкциями прокурора на сумму 39 млн рублей. Кроме того, считаем, что на должников оказывают воздействие организованные совместно с Прокуратурой комиссии по вопросу погашения имеющейся задолженности. С начала года проведено 27 совместных комиссий на общую сумму задолженности 4,2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей уже поступили в бюджет», — отметила докладчица.

«Необходимо продолжить работу в 2024 году в части снижения задолженности во все уровни бюджета. Понятно, что есть обанкротившиеся компании, но есть и предприятия, которые не всегда во время выплачивают налоги», — отреагировал мэр города Наиль Магдеев.