Происшествия 27 февраля 2026 08:38

Помощь собирают заместителю главреда «Челны-ТВ», у которой сгорел дом

Семья заместителя главного редактора «Челны-ТВ» Елены Камаловой осталась без жилья. В минувшую среду полностью сгорел их дом в поселке Алтын села Ильбухтино, сообщает пресс-секретарь мэра Автограда Римма Мухаметзянова.

«Трагедия. Погибли ее собаки, в которых она души не чаяла. Причина – замыкание. Семья только выплатила ипотеку за дом, и вот такая напасть…Страховка закончилась недавно, и они ее не продлили», – написала она в Телеграм-канале.

Коллеги и знакомые организовали сбор материальной помощи для погорельцев. Любую сумму можно перевести на карту Т-банка и Сбербанка по номеру телефона +7(965)6265552.

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Демография, медицина и безопасность школ: на какие проблемы в Казани указал Минниханов

