В Челнах скончался Юрий Гарькавый, признанный лучшим инспектором ГИБДД России

Сегодня ночью в отделении реанимации БСМП Набережных Челнов после продолжительной болезни на 52-м году жизни скончался Юрий Гарькавый, признанный лучшим инспектором ГИБДД России. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

У Гарькавого было выявлено онкологическое заболевание. Узнав о диагнозе, многие жители Автограда поддержали семью земляка, собрав более 467 тыс. рублей за три дня, отмечает издание.

«Папа умер в реанимации. Двадцать третьего июня у него произошел инсульт и кровоизлияние в мозг. Вчера он впал в кому…» — рассказал сын Юрия Александр Гарькавый.

Звание лучшего инспектора ГИБДД России Юрий Гарькавый завоевал в 2005 году. Будучи тогда командиром второго взвода отдельного батальона ДПС отдела ГИБДД УВД Набережных Челнов, он показал лучшие результаты в знании боевых приемов борьбы, стрельбе из пистолета и фигурном вождении грузовика на скорости. Конкурс проходил в Московской области, друг с другом состязались 87 инспекторов со всей страны.