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В Челнах скончался рабочий, которого прижало кюбелем в бетонно-смесительном цехе
Сегодня утром 24-летнего работника компании «Домкор Индустрия» прижало кюбелем к колонне в бетонно-смесительном цехе.
Как сообщили в Прокуратуре Татарстана, несчастный случай на производстве произошел на улице Профильная в Набережных Челнах.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Прокуратура города организовала проверку над соблюдением требований законодательства об охране труда.
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