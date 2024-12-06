В Челнах скончался рабочий, которого прижало кюбелем в бетонно-смесительном цехе

Сегодня утром 24-летнего работника компании «Домкор Индустрия» прижало кюбелем к колонне в бетонно-смесительном цехе.

Как сообщили в Прокуратуре Татарстана, несчастный случай на производстве произошел на улице Профильная в Набережных Челнах.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокуратура города организовала проверку над соблюдением требований законодательства об охране труда.