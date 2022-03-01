В Челнах скончался детский лор-врач КДМЦ Завир Сальманов

28 февраля на 55-м году жизни скоропостижно скончался заведующий отоларингологическим отделением Детской больницы Камского детского медицинского центра Завир Сальманов. Об этом сообщили в аккаунте КДМЦ в Instagram.

Завир Сальманов — врач-отоларинголог высшей категории, отец троих детей. 32 года жизни он посвятил медицине, из них 15 лет проработал в Детской больнице КДМЦ.

«За это время он вылечил сотни девчонок и мальчишек. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный – он пользовался уважением и любовью как в коллективе, так и среди пациентов. Завир Хамитович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии», – рассказали в больнице.

Администрация и коллектив Камского детского медицинского центра выразили искренние соболезнования родным и близким Сальманова.