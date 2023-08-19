В Челнах скончался бывший главврач Перинатального центра Константин Матвеев

Накануне в пятницу стало известно, что на 73 году ушел из жизни бывший главный врач Перинатального центра, акушер-гинеколог Константин Матвеев, сообщили в КДМЦ.

Константин Матвеев проработал в системе здравоохранения 47 лет.

В 1990 году он возглавил Горбольницу №4, в состав которой входила детская больница, перинатальный центр и поликлиника №6.

Фото: © КДМЦ Челнов

После того, как больница была расформирована, Константин Матвеев продолжил управлять перинатальным центром, проработав в должности руководителя до 2010 года.

В КДМЦ отмечают, что он внес огромный вклад в развитие медучреждений и в целом в систему здравоохранения Набережных Челнов и Татарстана.



За многолетний и добросовестный труд Константин Матвеев был награжден ведомственными наградами, а также Почетным знаком «Заслуженный врач Республики Татарстан».

