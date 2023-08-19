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В Челнах скончался бывший главврач Перинатального центра Константин Матвеев
Накануне в пятницу стало известно, что на 73 году ушел из жизни бывший главный врач Перинатального центра, акушер-гинеколог Константин Матвеев, сообщили в КДМЦ.
Константин Матвеев проработал в системе здравоохранения 47 лет.
В 1990 году он возглавил Горбольницу №4, в состав которой входила детская больница, перинатальный центр и поликлиника №6.
После того, как больница была расформирована, Константин Матвеев продолжил управлять перинатальным центром, проработав в должности руководителя до 2010 года.
В КДМЦ отмечают, что он внес огромный вклад в развитие медучреждений и в целом в систему здравоохранения Набережных Челнов и Татарстана.
За многолетний и добросовестный труд Константин Матвеев был награжден ведомственными наградами, а также Почетным знаком «Заслуженный врач Республики Татарстан».
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