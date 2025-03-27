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Общество 27 марта 2025 10:36

В Челнах скончался акушер-гинеколог Тагир Закиров

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В Набережных Челнах ушел из жизни акушер-гинеколог городской больницы №5 Тагир Закиров. Об этом сообщили в горздраве.

Карьеру в системе здравоохранения Набережных Челнов Тагир Закиров начал в 1985 году. В горбольнице №5 в должности врача-акушера-гинеколога по оказанию экстренной медицинской помощи он проработал 30 лет.

Фото: Горздрав Набережных Челнов

Как отметили в горздраве, Тагир Закиров добросовестно выполнял свой врачебный долг 47 лет, посвятил всю свою жизнь медицине.

Прощание состоится сегодня в 13:00 часов по адресу: поселок ГЭС, ул. Центральная,79, мечеть «Тауба».

#врачи #Набережные Челны #некролог
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