В Челнах скончался акушер-гинеколог Тагир Закиров

В Набережных Челнах ушел из жизни акушер-гинеколог городской больницы №5 Тагир Закиров. Об этом сообщили в горздраве.

Карьеру в системе здравоохранения Набережных Челнов Тагир Закиров начал в 1985 году. В горбольнице №5 в должности врача-акушера-гинеколога по оказанию экстренной медицинской помощи он проработал 30 лет.

Фото: Горздрав Набережных Челнов

Как отметили в горздраве, Тагир Закиров добросовестно выполнял свой врачебный долг 47 лет, посвятил всю свою жизнь медицине.

Прощание состоится сегодня в 13:00 часов по адресу: поселок ГЭС, ул. Центральная,79, мечеть «Тауба».