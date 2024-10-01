В Челнах скончался 55-летний стоматолог-хирург Зуфар Гайфутдинов

Ушел из жизни хирург-имплантолог стоматологической поликлиники №3 Набережных Челнов Зуфар Гайфутдинов. Об этом сообщает Управление здравоохранения Автограда. В пресс-службе горздрава уточнили «Татар-информу», что доктору было 55 лет.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Коллеги вспоминают Зуфара Гайфутдинова как замечательного человека, известного доктора, который более 30 лет служил во благо здоровья челнинцев. Его уважали как пациенты, так и врачи.

«Мы любили доктора Гайфутдинова, доверяли его профессионализму, прислушивались к его мнению, были благодарны за человеческое участие и внимание. И теперь, все эти слова – в прошедшем времени. Горько от того, что грамотный, ответственный, преданный своему делу врач, ушел так рано из жизни. Разделяем горечь невосполнимой потери, все медработники скорбят вместе с родными. Сил Вам, пережить утрату», – отметила главный врач челнинской стоматологической поликлиники №3 Лилия Шарипова.

Проститься с доктором можно будет завтра, 2 октября, в восемь часов утра в челнинской мечети «Тауба».