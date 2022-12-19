В Челнах шеститысячным ребенком в этом году стала дочь военнослужащего

В Набережных Челнах с начала года родился шеститысячный ребенок — дочка военнослужащего, которую назвали Самирой. Кадрами с выписки в своем телеграм-канале поделился мэр Автограда Наиль Магдеев.

Он поздравил родителей Айдара и Ильмиру, а также старшего брата новорожденной — Данияра. Пару поздравило и руководство набережночелнинского КБК им. С.П. Титова: Айдар до службы работал в должности токаря.

Мэр вручил 100 тыс. рублей и подарок от республики — коробку с необходимыми для младенца вещами. Данную выплату получают новоиспеченные мамы, чьи мужья выполняют свой воинский долг в рамках частичной мобилизации.

«Айдар у нас настоящий герой, который по зову Родины пошел защищать нашу страну, ее независимость. В свою очередь, мы поддерживаем его семью здесь, в Набережных Челнах. Желаю, чтобы Самира росла здоровой, красивой и любящей дочерью», — написал градоначальник.