В Челнах семьям участников СВО начали раздавать продуктовые наборы от мэра

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня в Набережных Челнах в преддверии Нового года начали раздавать продуктовые наборы – традиционные праздничные подарки от мэра города. Их получают семьи участников специальной военной операции. Как рассказывают родные бойцов, для них главное – внимание и забота.

Мама военнослужащего специально приготовила угощение к визиту. «Очень вкусные получаются. Аккуратненькие делаю, вкусненькие. По-деревенски, по-домашнему», – рассказывает Равия, пока печет блины к приходу гостей.

Ей вручили продуктовый набор от мэра Челнов Наиля Магдеева – как маме военнослужащего. Ее сын ушел на фронт по собственному желанию. Во время одного из боев он погиб. Но о его матери не забывают.

«Приятно, очень приятно. Такие подарки. Продуктовый набор для нашей семьи, для внука принесли. Приятнее всего, наверное, внимание. Что нас не забывают. Каждый праздник нас поздравляют, на елку приглашают», – говорит Равия.

В преддверии праздников каждая семья участников специальной военной операции получит такой продуктовый набор. Только в Центральном районе такие наборы получат 1170 семей военнослужащих. Как сообщил глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин, для родных бойцов подготовлены и другие подарки.

«Также администрацией Центрального района для детей наших военнослужащих были организованы новогодние елки мэра города. Также были вручены продуктовые наборы от имени Раиса Республики Татарстан и министра образования и науки Республики Татарстан», – отметил он.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.