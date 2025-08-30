news_header_top
Общество 30 августа 2025 11:35

В Челнах семьи бойцов СВО получили продуктовые наборы ко Дню республики

В Челнах семьи бойцов СВО получили продуктовые наборы ко Дню республики
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семьи участников специальной военной операции в Набережных Челнах продолжают получать продуктовые наборы. Акция приурочена к Дню города и Дню республики.

В этот раз помощь получила семья Дины. Ее муж около трех лет находится в зоне специальной военной операции, сейчас он служит оператором БПЛА.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Кто, если не он? Я всегда так говорю. Потому что это настоящий защитник, настоящий мужчина. Мы очень им гордимся. Дети также гордятся очень папой, очень ждут его домой, в отпуск», – поделилась Дина.

Женщина отмечает, что такие знаки внимания со стороны города они получают на каждые праздники.

«Мы вручаем праздничные наборы семьям наших военнослужащих, которые в настоящее время защищают Родину. Всего в этом году будет роздано 1016 подарков», – сказал глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой

#Набережные Челны #СВО
