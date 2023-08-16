В Челнах сделали уникальную операцию, установив искусственные сосуды для очищения почек

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов мужчине установили искусственные сосуды, чтобы процедуру диализа – искусственного очищения почек, можно было проводить без трубок, торчащих из бедренной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: скриншот с видео

Саргис Бадалян приехал в Автоград из Краснодарского края с надеждой, что местные врачи ему помогут.

«У него хроническая почечная недостаточность. Функция почек поддерживается только на аппарате "искусственная почка". Для искусственного очищения почек мужчине установили катетер в бедренную вену. Катетер для диализа ввели в кровеносный сосуд на бедре, узлы ввода остались снаружи, а не под кожей. Использование такого устройства усложняло его жизнь несколько лет», – рассказали в БСМП.

Фото: скриншот с видео

Необходимо, чтобы катетер всегда оставался стерильным, из-за этого мужчина не мог погружаться в воду и даже принимать ванну.

Мужчина обращался во многие больницы России, чтобы установить сосудистый доступ подкожно, но раз за разом получал отказ.

Врачи БСМП единственные, кто взялись за непростое хирургическое вмешательство. Они провели уникальную операцию, установив специальные протезы для процедуры очищения почек.

Фото: скриншот с видео

«С помощью специальных инструментов мы установили в правое предсердие специальную армированную силиконовую трубочку. Она может сгибаться и при этом не передавливается. Для того, чтобы через нее можно было провести гемодиализ, мы установили особый протез сосуда, он может выдерживать множество проколов в свои стенки благодаря особой сетчатой структуре. Далее мы подшили один конец протеза к плечевой артерии и соединили две эти трубочки», – рассказал эндоваскулярный хирург БСМП Марат Шарафутдинов.

Все манипуляции хирурги проводили под кожей. Операция прошла успешно. И теперь у мужчины есть постоянный доступ для проведения диализа, причем подкожный. Выходящие наружу трубки из бедра убрали.

Фото: скриншот с видео

Марат Шарафутдинов добавил, что подобные операции очень редки, фактически их делают только в БСМП.