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Здоровье
21 февраля 2022  02:26

В Челнах сдали более 40 литров крови в зимней донорской акции

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В Челнах сдали более 40 литров крови в зимней донорской акции

В Набережночелнинском отделении Республиканского центра крови при поддержке молодежного центра «Нур» состоялась зимняя донорская акция. Желание стать донорами изъявили 89 человек, они сдали 42 литра крови. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Донором может стать человек в возрасте от 18 лет и весом более 50 килограммов. Накануне и в день сдачи крови врачи не рекомендуют употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу. Также следует отказаться от молочных продуктов, яиц, масла, орехов, фиников, бананов и авокадо. 

Помимо этого, за 48 часов до визита на станцию переливания крови запрещено употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и различные анальгетики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодно более 33 тыс. татарстанцев становятся донорами крови.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#донорская акция #Набережные Челны
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