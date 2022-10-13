В Челнах с рельсов сошли три вагона, груженые металлическими брикетами

фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Камская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом вагонов в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что сегодня около полудня на подъездном железнодорожном пути, расположенном в районе дома №11 на Ресурсном проезде, произошел сход трех вагонов, груженых металлическими брикетами. В результате происшествия никто не пострадал. Вагоны не опрокинулись и ничего не повредили.

На место происшествия выезжал помощник Камского транспортного прокурора. Выясняются обстоятельства произошедшего.

