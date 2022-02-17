Челнинцы приобрели по «Пушкинской карте» более 21 тыс. билетов на 12 млн рублей

С начала действия программы «Пушкинская карта», с 1 сентября 2021 года, в Набережных Челнах приобретено более 21 тыс. билетов на сумму более 12 млн рублей. Итогами на пресс-конференции поделился начальник управления культуры Набережных Челнов Румиль Карамиев.

«В 2022 году есть рекордсмены по количеству проданных билетов. Это концерт театра танца „Булгары“ „Мир искусства“, спектакль „Свидетель обвинения“ русского драматического театра „Мастеровые“, концерт солистов органного зала „Снова вместе в Рождество“», — рассказал докладчик.

На сегодняшний день участие в проекте принимают 23 учреждения культуры, молодежи и образования в Челнах. По «Пушкинской карте» можно посетить театр танца «Булгары», картинную галерею, театр кукол, ДК «Энергетик», историко-краеведческий музей, джазовый оркестр «Визит», концертный зал Сары Садыковой, драматический театр Аяза Гилязова, русский драмтеатр «Мастеровые», органный зал, камерный оркестр Игоря Лермана, молодежные центры «Нур», «Шатлык» и многие другие.

Также Румиль Карамиев напомнил о нововведениях программы. С 2022 года молодые люди могут посетить не только спектакли, концерты, выставки, но и разные экскурсии, мастер-классы, квесты. Ее лимит увеличился на 2 тыс. рублей и составляет теперь 5 тыс. рублей.