В Челнах за пять месяцев трудоустроились почти 3 тыс. горожан

В Набережных Челнах за первую семидневку лета 40 человек нашли работу с помощью кадрового центра «Работа России». Об этом сообщили на деловом понедельнике в исполкоме города.

Динамика по трудоустройству соискателей в целом такова: с начала года нашли работу 2 965 горожан, из них в мае — 454, в июне — 40 человек.

С начала года в кадровый центр по различным вопросам обратились 5388 человек, в качестве безработных на учёт встали 1764 горожанина.

Сегодня уровень безработицы в городе составляет 0,63%, в докоронавирусный период этот показатель находился на уровне 0,45%. Средний уровень безработицы по Татарстану держится на уровне 1,6%, уточнили на совещании.