В Челнах с начала года в два раза увеличилось число обращений молодежи к психологам

В Набережных Челнах с начала 2021 года в два раза увеличилось число обращений молодежи к психологам по сравнению с 2020 годом, сообщила журналистам директор Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Ирина Лундовских.

Сегодня в городе с молодежью работают около 120 психологов, из них 84 специалиста в школах, 11 — в вузах и ссузах. Для межведомственного взаимодействия в Челнах создано психологическое объединение «Вектор», в рамках которого специалисты высшей квалификации оказывают помощь при выявлении сложных случаев.

«В целом среди челнинцев растет понимание необходимости обращения к психологам. Трагедия в Казани сделала это понимание более осмысленным», — заявила Лундовских.

Центр психолого-педагогической помощи «Диалог» работает в городе с 2002 года, его подопечными является молодежь от 15 до 35 лет. Разной возрастной категории присущи разные проблемы. Однако радует то, что 56% опрошенных нами из поколения «Я+» заявили о готовности вступить с диалог со специалистом психологической службы, отмечает Лундовских.

Обсуждая тему ЧП в казанской гимназии, горожане задаются вопросом, как вообще такое могло произойти, почему никто не заметил трансформации личности будущего убийцы.

«На что мы говорим родителями о важности профилактики вовлечения молодых в деструктивные сообщества. Рассказываем, какие маркеры родитель должен увидеть в поведении своего ребенка и как действовать дальше? Психологическая безопасность ребенка в цифровом пространстве, профилактика буллинга, травли, суицида — все это важно вовремя выявлять и „лечить“, дабы не допускать развития радикального экстремистского поведения», — отметила специалист.