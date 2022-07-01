В Челнах с 4 июля отключат горячую воду

С 4 по 15 июля в Набережных Челнах произойдет отключение горячего водоснабжения в поселке ЗЯБ (полностью) и 25-м комплексе микрорайона Замелекесье. Воды не будет в жилых домах 25/03, 25/05, 25/06, 25/07, детском саду №128. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Специалисты отмечают, что горячая вода будет отсутствовать из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

Гидравлические испытания тепловых сетей в поселке ЗЯБ и микрорайоне Замелекесье прошли 24 мая. Тогда у челнинцев не было горячей воды всего два дня: 26 мая теплоэнергетики возобновили досрочную подачу горячей воды.