news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 сентября 2025 10:20

В Челнах с 13 сентября стартуют сельхозярмарки

Читайте нас в
Телеграм

С 13 сентября в Набережных Челнах начинаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова.

«С целью обеспечения жителей доступной, свежей и качественной продукцией напрямую от производителей с 13 сентября в городе начнутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки», – отметила докладчица.

Горожане смогут приобрести свежие овощи, мед и другие продукты фермерского производства.

Ярмарки будут проходить каждую субботу до декабря с 8:00 до 15:00 на трех площадках: стадионе «Строитель», ипподроме и в агропарке «Южный».

#сельхозпродукция #сельхозярмарки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025