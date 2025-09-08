В Челнах с 13 сентября стартуют сельхозярмарки

С 13 сентября в Набережных Челнах начинаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова.

«С целью обеспечения жителей доступной, свежей и качественной продукцией напрямую от производителей с 13 сентября в городе начнутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки», – отметила докладчица.

Горожане смогут приобрести свежие овощи, мед и другие продукты фермерского производства.

Ярмарки будут проходить каждую субботу до декабря с 8:00 до 15:00 на трех площадках: стадионе «Строитель», ипподроме и в агропарке «Южный».