В Челнах с 1 мая стартуют бесплатные перевозки дачников в СНТ

С 1 мая в Набережных Челнах откроются 39 маршрутов в 85 садовых товариществ. Ежедневно по ним планируют перевозить 3,5-4 тыс. человек. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

В дачный сезон 2022 года будет задействовано ровно такое же количество автобусов, как и в 2021 году. Для людей будет действовать традиционное расписание, удобное для горожан. «Где большой пассажиропоток, будут действовать автобусы большой вместимости, где маленькие СНТ, будут ездить автобусы небольшой вместимости», — отметил докладчик.

«Это не только транспортная услуга, но еще и важная социальная услуга, бесплатная для людей, расходы по перевозке город берет на себя. Единственный город в Татарстане, где действуют бесплатные перевозки. Поэтому с руководителями транспортных компаний нужно договориться, что все финансовые вопросы, любое превышение сметы будем решать с ними в оперативном порядке. Это уже наш вопрос с перевозчиками, пусть они свои проблемы на пассажиров не перекладывают. Все эти трудности не им в автобусе рассказывают, а нам. Мы с этими трудностями разберемся», — заявил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать уважительное отношение к пассажирам, большую часть которых составляют люди старшего поколения, и поручил провести инструктаж на эту тему.

«Да, пожилые люди, находятся на заслуженном отдыхе, может быть, не так быстро заходят в автобус, иногда с разным настроением, но нужно учитывать преклонный возраст наших граждан — по-доброму и с пониманием относиться к этому. Водительский состав — это тоже наши ребята из Челнов, поэтому с ними тоже соответствующую душеспасительную беседу нужно провести, чтобы никакого непонимания с их стороны не было», — заключил мэр.

Илья Зуев добавил, что пассажиропоток за истекшую неделю составил 74,5 тыс. человек в сутки. По городским маршрутам курсируют 68 трамваев и 265 автобусов.