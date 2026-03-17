Происшествия 17 марта 2026 14:26

В Челнах руководителя отдела предприятия будут судить за травму сотрудника

Следователи завершили расследование дела в отношении руководителя отдела одного из предприятий Набережных Челнов, специализирующегося на погрузочно-разгрузочных работах. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 17 июня прошлого года руководитель поручил стропальщику выполнить погрузку труб с использованием крана. При этом, как считают следователи, он не проконтролировал ход работ и покинул участок.

Во время выполнения задания рабочий упал и ударился головой о бетонный пол. В результате он получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

#Уголовное дело #Набережные Челны
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

