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Происшествия 21 ноября 2024 09:46

В Челнах росгвардейцы задержали мужчину, который пырнул ножом своего соседа по общежитию

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В Набережных Челнах задержали пьяного мужчину, который пырнул ножом своего соседа по общежитию.

Как выяснили сотрудники Росгвардии, около семи часов вечера на улице Академика Рубаненко произошел конфликт между двумя мужчинами на третьем этаже общежития.

Словесная перепалка быстро переросла в конфликт. 48-летний мужчина, забрав из своей комнаты нож, пырнул им своего знакомого.

По прибытии патрульных, которых вызвала вахтер общежития, на общей кухни находилось два мужчины, один из них был с ножевым ранением в руку и левый бок.

Мужчина свою вину признал. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

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