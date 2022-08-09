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Ру Тат
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Происшествия
9 августа 2022  11:01
Полина Шевчук

В Челнах росгвардейцы помогли двум маленьким девочкам, которые потерялись на прогулке

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К правоохранителям обратилась жительница Челнов. Она рассказала, что в поселке ГЭС нашла двух маленьких девочек – четырех и шести лет. Малышки потерялись и были без взрослых, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Девочки рассказали женщине, что гуляли и заблудились, не могут найти дорогу домой. 

Как стало известно, девочек отпустила гулять их 14-летняя сестра. Малышки решили перейти через переход к другому дому, но найти дорогу обратно не смогли. 

Росгвардейцы выяснили, где живут дети, и довели их до дома. Старшая сестра девочек поблагодарила правоохранителей за помощь.
 

#росгвардия по рт #потерялся ребенок
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