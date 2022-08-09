В Челнах росгвардейцы помогли двум маленьким девочкам, которые потерялись на прогулке
К правоохранителям обратилась жительница Челнов. Она рассказала, что в поселке ГЭС нашла двух маленьких девочек – четырех и шести лет. Малышки потерялись и были без взрослых, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Девочки рассказали женщине, что гуляли и заблудились, не могут найти дорогу домой.
Как стало известно, девочек отпустила гулять их 14-летняя сестра. Малышки решили перейти через переход к другому дому, но найти дорогу обратно не смогли.
Росгвардейцы выяснили, где живут дети, и довели их до дома. Старшая сестра девочек поблагодарила правоохранителей за помощь.