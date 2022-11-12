В Челнах росгвардейцы помогли бабушке, пострадавшей в ДТП

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Днем на улице Хасана Туфана в Челнах патрульный экипаж территориального отдела вневедомственной охраны Росгвардии увидел лежавшую на асфальте пожилую женщину.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардия по РТ, у бабушки была разбита голова, а одежда испачкана в крови.

Выяснилось, что пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее зеркалом задел автомобиль. От этого пешеход упала и ударилась головой об асфальт.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Росгвардейцы оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и до приезда представителей ГИБДД взяли под охрану место происшествия, организовав регулировку движения проезжавшего автотранспорта», – пояснили в пресс-службе управления.

После стражи порядка передали 87-летнюю женщину медикам скорой.



