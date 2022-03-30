В Челнах родители пожаловались на уменьшение порций блюд в детских садах

Родители в Набережных Челнах пожаловались на уменьшение порций блюд в детских садах. Одна из челнинок в местном паблике адресовала властям вопрос, почему сократили количество граммов в порциях, отметив, что подобная ситуация наблюдается во всех дошкольных учреждениях.

«И так каждый день на полдник одно молоко, редко булочка. Раньше хоть печенье давали, сейчас и этого нет. Порции разработаны по энергозатратам ребёнка, убавление порций, не согласовав с родителями, не должно быть», — написала жительница города.

Женщина также предоставила фотографии, на которых указаны предыдущие позиции в меню и актуальные на 28 марта — они сократились на 20-50 грамм.

Администрация города пообещала предоставить официальный ответ от отдела дошкольного образования под постом. В Отделе дошкольного образования журналистам заявили, что произошел сбой программы, уменьшения порций не было. Неполадки должны быть устранены к четвергу, 31 марта.