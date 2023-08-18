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Руc Тат
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Происшествия 18 августа 2023 11:17

В Челнах родители погибшей под колесами КамАЗа девочки, попросили не наказывать водителя

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В Тукаевском суде РТ по хадатайству потерпевшей стороны прекратили уголовное дело в отношении водителя грузовика, который задавил девушку-подростка.

«В связи с ходатайством мамы погибшей девочки, уголовное дело прекращено за примирением сторон», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Тукаевского суда РТ.

Девушка попала под колеса большегруза по случайному стечению обстоятельств. С седла ее скинула лошадь.

Напомним, трагедия произошла 10 июня вблизи поселка Новый в Тукаевском районе РТ. Как рассказали тогда «Татар-информу» очевидцы, лошадь испугалась проезжающего мимо грузовика и скинула девочку под колеса КамАЗа. В результате происшествия девочка скончалась на месте до приезда медиков.

#авария
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