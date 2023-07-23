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В Челнах ребенок выстрелил в камеру домофона из винтовки
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В социальных сетях появилось видеозапись с камеры домофона в Челнах, на которой видно, как мальчик стреляет по домофону из винтовки.
Из-за выстрела камера разбилась, на этом запись обрывается.
По предварительной информации, оружие было страйкбольным, стреляющим пластиковыми шариками. Тем не менее, камера была повреждена.
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