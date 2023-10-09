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В Челнах ребенок подавился леденцом и едва не задохнулся, спасла его фельдшер скорой
Фельдшер скорой медицинской помощи Набережных Челнов Алия Закиева спасла 6-летнего ребенка, который подавился леденцом в зале ожидания хореографического кружка. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.
Женщина и ее старший сын ждали младшего ребенка с танцев. Старший коротал время, поедая конфеты. В один момент 6-летний ребенок подавился леденцом. Он чуть не умер от асфиксии на глазах у мамы.
К счастью, рядом оказалась фельдшер скорой помощи Алия Закиева. Она оказала помощь мальчику приемом Геймлиха. Ребенок к тому моменту уже перестал дышать, а его лицо посинело. Фельдшер обхватила ребенка сзади руками, надавила на солнечное сплетение, пытаясь вызвать рвотный рефлекс. В результате конфета выскочила, а дыхание мальчика восстановилось. В горздраве рассказали, что его мама, не переставая, благодарила Алию.
«Все происходило стремительно, буквально за минуту. Но эта минута показалась вечностью, как для меня, так и для испуганной мамы», – рассказала фельдшер.
Медики настоятельно рекомендуют родителям разумно выбирать пищу для детей. В Управлении здравоохранения Челнов поделились статистикой: только за прошедший год около 25 вызовов поступило на станцию челнинской скорой с асфиксией из-за инородного тела.
В таких случаях диспетчеры сопровождают близких пострадавшего по телефону до прибытия бригады медиков на место.
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