В Челнах ребенок играл с зажигалкой и поджег три балкона многоэтажки

В Набережных челнах из-за детской шалости случился серьезный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло на балконе пятого этажа в четырнадцатиэтажном доме, после чего пламя перекинулось на балконы шестого и седьмого этажей. Горение на площади 14 квадратных метров оперативно ликвидировали огнеборцы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, 9-летний мальчик в квартире на пятом этаже остался дома один. Он вышел на балкон, увидел зажигалку и решил поджечь найденную там ватную палочку. После этого мальчик подул на нее, решил, что она потухла, положил в коробку и ушел.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время в дверь квартиры постучал сосед и сказал, что на балконе что-то горит. Мальчик ринулся к балконной двери, но через окно увидел, что там уже все полыхало. Тогда он побежал на кухню, открыл окно и стал звать на помощь. Затем по мобильному телефону позвонил отцу. Через несколько минут мужчина прибежал домой, открыл дверь и вывел сына из квартиры к соседям.