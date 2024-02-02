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Происшествия 2 февраля 2024 10:53

В Челнах разыскивают 12-летнюю девочку, которая ушла в школу и пропала

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В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка, которая проживала в доме 49/25а.

Одетая в черную куртку, коричневый клетчатый шарф, коричневую шапку и школьную юбку она ушла в школу вечером 1 февраля и домой не вернулась.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просят связаться с ее матерью.

#пропал ребенок
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