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В Челнах разыскивают 12-летнюю девочку, которая ушла в школу и пропала
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В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка, которая проживала в доме 49/25а.
Одетая в черную куртку, коричневый клетчатый шарф, коричневую шапку и школьную юбку она ушла в школу вечером 1 февраля и домой не вернулась.
Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просят связаться с ее матерью.
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