В Челнах разыскивают 12-летнюю девочку, которая ушла в школу и пропала

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка, которая проживала в доме 49/25а.

Одетая в черную куртку, коричневый клетчатый шарф, коричневую шапку и школьную юбку она ушла в школу вечером 1 февраля и домой не вернулась.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просят связаться с ее матерью.