В Челнах развернул работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Сегодня в районе торгового комплекса «Омега» в Набережных Челнал был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили «Челнинские известия».

Мобильный пункт представляет собой белую военную палатку, на которую нанесены на фоне триколора надписи, призывающие граждан вступить в ряды ВС РФ.

Внутри шатра организовано просторная область с двумя столами и большим телевизором, по которому транслируются видеоролики с пояснениями по контрактной службе.

По данным издания, желающие заключить контракт могут заполнить в пункте отбора заявление, пройти проверку и уже через три дня отправиться на службу.

Напомним, что граждане, заключившие контракт, получают от Министерства обороны РФ единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей. Помимо федерального пособия, гражданам, поступившим на военную службу по контракту на территории Татарстана, положена единовременная выплата в размере 205 тысяч рублей.

Татарстанскую выплату могут получить и граждане других регионов, если они заключили контракт в военных комиссариатах республики.