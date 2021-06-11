В Набережных Челнах разработали правила работы пунктов проката электросамокатов. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Фарид Салахов.

На открытие пункта проката электросамокатов предприниматель должен получить разрешение городской администрации. Сам объект должен отвечать всем требованиям нестационарного сооружения. Располагаться в 20 метрах от жилых домов, он не может стоять на автодороге, на остановке общественного транспорта, возле рекламных баннеров, на инженерных сетях и вблизи детских, спортивных площадок. Оставлять электросамокаты вне пунктов их проката запрещено.

Электросамокаты, которые выдаются в пунктах проката, должны быть оборудованы исправным тормозом, звонком, замком для крепления, фонарем спереди и световозвращателем сзади. Владелец пункта должен содержать технику в исправном состоянии, довести до клиентов сведения о безопасной эксплуатации транспорта.