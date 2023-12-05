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Горздрав Челнов заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
В поликлиниках Набережных Челнов растет число пациентов с признаками ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей их на 13% больше. Также фиксируются случаи гриппа. Об эпидситуации в городе на аппаратном совещании доложил глава Горздрава Рустам Нугманов.
По словам спикера, причин для беспокойства нет, так как количество обращений на уровне среднемноголетних.
«Лечение назначается. При тяжелых формах пациент направляется в инфекционную больницу», — рассказал он.
Нугманов сообщил, что инфекционная больница продолжает работать как провизорный госпиталь. Лекарственные препараты, резерв палат, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве. Остальные медучреждения города функционируют в штатном режиме.
«Вакцинацией охвачено 257 520 человек. Вся поступившая вакцина использована, — сказал он.
«Немного наблюдаем рост. Сезон имеет место быть. Тем более мы видим температурные качели. Надеемся, скачков с минуса на плюс больше не будет, и зима вступит в свои законные права», — заметил мэр Челнов Наиль Магдеев.
Всего в городе с момента пандемии зафиксировано 1814 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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