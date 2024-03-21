В Челнах рассматривают дело финансовой пирамиды, от которой пострадали 7 тысяч человек

В Набережночелнинском городском суде рассматривают уголовное дело об отмывании денег с 20 эпизодами мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба суда.

В качестве потерпевших и гражданских истцов по уголовному делу проходят более семи тысяч человек.

Установлено, что в 2012 году житель Челнов Рахимов вместе Власовым и Валиуллиным, а также с несколькими руководителями компаний «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест» и «Каронд-Инвест» открыли в нескольких регионах России офисы, где с жителями заключались договоры займа.

По версии следствия, деньги, полученные от доверчивых граждан, уходили не в «коммерческие проекты», а использовались для выплаты процентов части заемщиков, вовлекая в указанные выше инвестиционные компании новых заемщиков, тем самым создавая финансовую пирамиду.

Таким образом, полагает следствие, руководители инвесткомпаний похитили почти 3 млрд рублей.

Рассмотрение уголовного дела продолжается. На данный момент идет допрос потерпевших.