В Челнах рассказали, как решаются разногласия жильцов при реализации «Нашего двора»

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии рассказал, как решаются вопросы с разногласиями жильцов при реализации президентской программы «Наш двор».

Салахов отметил, что полярные точки зрения на благоустройство территории зачастую возникают у представителей молодежи и людей пенсионного возраста. Молодежь считает, что нужно увеличить количество парковочных мест, а пожилые люди выступают за максимальное озеленение территории.

«Тогда мы на месте встречаемся с жильцами, говорим о плюсах изменений и всегда находим общее мнение. С учетом мнений большинства реализуется эта программа», — отметил глава исполкома.

Также от жильцов иногда поступают обращения о дискомфорте, которые они испытывают при ремонте во дворах: например, затрудняются перемещения по двору, так как устанавливаются трапы, где произведён демонтаж покрытия.

«Мы максимально прикладываем все усилия для ускорения процесса ремонта, чтобы люди могли жить в благоустроенном дворе и перемещаться без трудностей», — отметил Салахов.

Республиканская программа «Наш двор» реализуется в Челнах третий год подряд. За два предыдущих года новую жизнь получили 219 дворов города, в этом году в проект вошли 119 дворов, в 38 дворов из которых начат ремонт.