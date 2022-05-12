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Ру Тат
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Строительство
12 мая 2022  17:08
Эльза Кузнецова

В Челнах рассказали, как решаются разногласия жильцов при реализации «Нашего двора»

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Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии рассказал, как решаются вопросы с разногласиями жильцов при реализации президентской программы «Наш двор».

Салахов отметил, что полярные точки зрения на благоустройство территории зачастую возникают у представителей молодежи и людей пенсионного возраста. Молодежь считает, что нужно увеличить количество парковочных мест, а пожилые люди выступают за максимальное озеленение территории. 

«Тогда мы на месте встречаемся с жильцами, говорим о плюсах изменений и всегда находим общее мнение. С учетом мнений большинства реализуется эта программа», — отметил глава исполкома. 

Также от жильцов иногда поступают обращения о дискомфорте, которые они испытывают при ремонте во дворах: например, затрудняются перемещения по двору, так как устанавливаются трапы, где произведён демонтаж покрытия.

«Мы максимально прикладываем все усилия для ускорения процесса ремонта, чтобы люди могли жить в благоустроенном дворе и перемещаться без трудностей», — отметил Салахов. 

Республиканская программа «Наш двор» реализуется в Челнах третий год подряд. За два предыдущих года новую жизнь получили 219 дворов города, в этом году в проект вошли 119 дворов, в 38 дворов из которых начат ремонт. 

#программа наш двор
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