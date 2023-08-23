В Челнах раньше времени возобновили подачу воды в домах Нового города

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Набережночелнинские тепловые сети раньше срока возобновили подачу горячей воды в 198 домах Нового города. Об этом мэрия Челнов сообщила в своем телеграм-канале.

При этом без горячего водоснабжения остаются три дома в 1-м комплексе — это дома № 1/13, 1/14, 1/15. За время 6-го этапа опрессовки специалисты выявили 20 повреждений, 13 из них были устранены, работа продолжается.

В мэрии напомнили, что после полного завершения всех шести этапов гидравлических испытаний с 5 сентября начнется итоговая опрессовка.