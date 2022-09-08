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Ру Тат
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Общество
8 сентября 2022  10:13

В Челнах раньше срока началась подача горячей воды в дома

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Набережночелнинские сети раньше срока завершили опрессовку тепловых сетей. Сегодня в жилые дома и соцобъекты Автограда началась подача горячей воды, пишут «Челнинские известия».

В результате опрессовки обнаружены 18 повреждений, из них восемь — на магистральных и 10 на внутриквартальных сетях. Теплоэнергетики устранили четыре повреждения, над остальными специалисты работают в усиленном режиме.

В компании уточнили, что с сегодняшнего дня начата подача горячей воды в дома на тех участках, где опрессовка завершена полностью. 

В общей сложности теплоэнергетики проверят на плотность и прочность более 729 погонных километров трубопроводов.

#отключение горячей воды
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