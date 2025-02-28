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Происшествия 28 февраля 2025 14:12

В Челнах рабочий упал с 17-го этажа строящегося здания и погиб

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В Набережных Челнах произошел несчастный случай со строителем, который во время работы упал с 17-го этажа и погиб. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 27-летний строитель занимался возведением опалубки и, несмотря на наличие страховочного пояса, не был пристегнут. В какой-то момент он потерял равновесие и упал вниз. Травмы оказались смертельными — рабочий погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при производстве строительных работ», – добавили в ведомстве.

#погиб рабочий #Набережные Челны
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