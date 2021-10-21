news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 октября 2021  13:00
Полина Шевчук

В Челнах рабочий сломал позвоночник, упав с высоты

news_top_970_100

Как было установлено следствием, накануне 25-летний рабочий занимался возведением поста на улице Гостева в Челнах. По неустановленной пока причине, он сорвался с высоты трех метров и упал на землю.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, у мужчины был диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Пострадавший находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

#упал с высоты #следком рт #пострадал рабочий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное