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В Челнах рабочий упал с высоты на стройке, прокуратура начала проверку
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Несчастный случай произошел сегодня на стройке на улице Команды КАМАЗ-Мастер в Набережных Челнах. 46-летний рабочий упал с высоты шестого этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Пострадавшего доставили в больницу.
На место происшествия выехал представитель прокуратуры. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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