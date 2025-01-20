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Происшествия 20 января 2025 16:13

В Челнах рабочий упал с высоты на стройке, прокуратура начала проверку

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Несчастный случай произошел сегодня на стройке на улице Команды КАМАЗ-Мастер в Набережных Челнах. 46-летний рабочий упал с высоты шестого этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Пострадавшего доставили в больницу.

На место происшествия выехал представитель прокуратуры. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

#упал рабочий #Набережные Челны
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