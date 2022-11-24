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Происшествия
24 ноября 2022  16:25
Павел Климчак

В Челнах рабочий погиб на стройке, сорвавшись с четвертого этажа

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18 ноября на стройплощадке жилого дома в Челнах погиб 56-летний рабочий. По версии следствия, он работал каменщиком и делал кирпичную кладку на 4 этаже стройки. При этом работал он без страховочного пояса.

В какой-то момент рабочий потерял равновесие и упал. От полученных травм он скончался в больнице через несколько часов.

Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности на стройке. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#рабочий погиб на стройке
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