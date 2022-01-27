В Челнах пятеро пациентов перенесли микст-инфекцию из гриппа и Covid-19

В Набережных Челнах в этом сезоне выявлено пятеро пациентов, заразившихся одновременно гриппом и коронавирусом. Все они перенесли болезнь в легкой форме. Об этом на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, заместитель главврача по медицинской части инфекционной больницы Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

Спикер отметила, что в стационаре сейчас лежат трое пациентов с диагнозом «грипп», однако это единичные случаи. Две недели назад в стационаре медицинскую помощь с этим же диагнозом получали 10-12 человек.

Аглямова добавила, что сейчас в инфекционной больнице Челнов наблюдается большой наплыв пациентов, однако в 90% случаях вопросы можно получить от врачей в поликлинике.

«Не хотелось бы, чтобы население самоходом приходило в инфекционную больницу. Надо правильно понять, что у нас большой поток пациентов. Поэтому в первую очередь нужно позвонить в поликлинику и получить адекватный совет от медицинского работника поликлиники», — отметила спикер.

В стационар сейчас принимают пациентов со средне-тяжелым и тяжелым течением болезни инфекционного характера. Людей с легкой формой консультируют и отправляют лечиться амбулаторно. «Тут требования к пациентам простые: самоизоляция, питьевой режим, соблюдение респираторного этикета. Есть группы риска — это дети до двух лет и пожилые люди 60+. Решение об их госпитализации принимает врач в поликлинике», — пояснила докладчик.