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Происшествия 4 апреля 2025 11:58

В Челнах пьяный водитель устроил ДТП с перевертышем, в котором пострадал ребенок

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Накануне вечером на проспекте Мира в Набережных Челнах произошло ДТП с перевертышем.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Веста», по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу попутному авто и столкнулся с Renault Duster. После столкновения отечественная легковушка «легла» на крышу.

Фото: Госавтоинспекция Челнов

При этом водитель «Весты» находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от процедуры медицинского освидетельствования он отказался.

В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, его доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Челнов

Автомобиль отправили на спецстоянку. Водителю отечественного авто грозит лишение прав на срок до двух лет.

#Набережные Челны #ДТП с пострадавшими
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