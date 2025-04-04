В Челнах пьяный водитель устроил ДТП с перевертышем, в котором пострадал ребенок
Накануне вечером на проспекте Мира в Набережных Челнах произошло ДТП с перевертышем.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Веста», по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу попутному авто и столкнулся с Renault Duster. После столкновения отечественная легковушка «легла» на крышу.
При этом водитель «Весты» находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от процедуры медицинского освидетельствования он отказался.
В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, его доставили в больницу.
Автомобиль отправили на спецстоянку. Водителю отечественного авто грозит лишение прав на срок до двух лет.