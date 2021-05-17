news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 мая 2021  19:01
Полина Шевчук

В Челнах пьяный водитель пытался убедить полицейских, что выпил пива накануне

В Челнах пьяный водитель пытался убедить полицейских, что выпил пива накануне
news_top_970_100

Сегодня в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД провели рейд на водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Одни из таких нарушителей оказался водитель легковушки Honda. Мужчина попытался оправдаться, рассказав, что якобы накануне пошел в баню, где выпил пива. Однако показатели прибора говорили об обратном.

На мужчину составили протокол за административное правонарушение, а его автомобиль погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. Теперь водителю придется не только на время попрощаться с водительскими правами, но и заплатить внушительный штраф.


 фото: Валентин Кулагин.

гибдд пьяный водитель рейд гибдд пьяный за рулем
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное