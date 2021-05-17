В Челнах пьяный водитель пытался убедить полицейских, что выпил пива накануне

Сегодня в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД провели рейд на водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Одни из таких нарушителей оказался водитель легковушки Honda. Мужчина попытался оправдаться, рассказав, что якобы накануне пошел в баню, где выпил пива. Однако показатели прибора говорили об обратном.

На мужчину составили протокол за административное правонарушение, а его автомобиль погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. Теперь водителю придется не только на время попрощаться с водительскими правами, но и заплатить внушительный штраф.



фото: Валентин Кулагин.